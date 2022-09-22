Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожает привлекать к себе внимание, активно рассказывает о своих успехах и впечатляет поклонников историями о себе. Также Даша любит ответить на вопросы фанатов и часто иронизирует по поводу происходящего в своей жизни.
Однако в этот раз девушка от души посмеялась над паникой россиян, которые полгода сидели дома и ничего не делали, а также жедали украинцам смерти, а теперь бегают в панике от мобилизации.
Также Даша отреагировала на новость об освобождении некоторых наших защитников, что взволновало весь мир:
«Путин: мы боремся с неонацистами. Также путин: меняю главных неонацистов на своего кума. Слава Украине! Наши дома, часть защитников Азовстали вернется домой» - подметила Даша под кадром.
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Также Даша показала кадры своей любимой рубрики перевоплощений.
На видео, которое поставила модель, она позирует в розовой кофточке с минимум косметики на лице.
Но потом через мгновением появляется уже в новом шикарном образе кинозвезды с красной помадой на губах и платье с перьями.
«Обожаю такие перевоплощения», - призналась экс-участница «Холостяка».
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