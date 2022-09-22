Модель, бывшая гимнастка, а также победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова высказалась о громких событиях в стране.

Как пишет Politeka.net, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова обожает привлекать к себе внимание, активно рассказывает о своих успехах и впечатляет поклонников историями о себе. Также Даша любит ответить на вопросы фанатов и часто иронизирует по поводу происходящего в своей жизни.

Однако в этот раз девушка от души посмеялась над паникой россиян, которые полгода сидели дома и ничего не делали, а также жедали украинцам смерти, а теперь бегают в панике от мобилизации.

Также Даша отреагировала на новость об освобождении некоторых наших защитников, что взволновало весь мир:

«Путин: мы боремся с неонацистами. Также путин: меняю главных неонацистов на своего кума. Слава Украине! Наши дома, часть защитников Азовстали вернется домой» - подметила Даша под кадром.

Также Даша показала кадры своей любимой рубрики перевоплощений.

На видео, которое поставила модель, она позирует в розовой кофточке с минимум косметики на лице.

Но потом через мгновением появляется уже в новом шикарном образе кинозвезды с красной помадой на губах и платье с перьями.

«Обожаю такие перевоплощения», - призналась экс-участница «Холостяка».

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