Даша Астафьева подчеркнула, что та физическая работа помогала ей отвлечься и хоть как-то "разгрузить" голову от происходящего.

Модель, ведущая и певица Даша Астафьева с первого дня полномасштабной войны начала заниматься волонтерством, готовила обеды для всех, кто в этом нуждался. В откровенном интервью для программы "Ранок Вдома" она рассказала, что чувствует, когда люди теперь подходят к ней на улице со словами благодарности за то, что она чистила картошку.

Даша Астафьева честно призналась, что в первые дни у нее было какое-то странное, шоковое состояние, но потом она привыкла к тому, что занимается волонтерством.

"Сейчас, правда, руки немного болят, но я не жалуюсь. Я очень рада, что смогла стать полезной. И хотя некоторые мои коллеги смеются, говорят: "Астафьева, это не твое место — чистить картошку". Так почувствовало мое сердце, а я всегда следую за сердцем. И знаете, это невероятные ощущения, когда на улице тебе жмут руку не за то, что ты была обнаженной на обложке журнала", - сказала Даша Астафьева.

Даша Астафьева подчеркнула, что та физическая работа помогала ей отвлечься и хоть как-то "разгрузить" голову от происходящего. Кроме того, ей это приносило радость, ведь она была полезной.

"Это было, знаете, как лечение каких-то внутренних травм, когда ты лечишь свою душу чем-то таким теплым, домашним. Здесь все человечное из тебя начинает вылезать через эти как трещины какие-то. И этой весной и летом я открыла в себе просто такую домохозяйку. У меня уже и варенье, и джемы, и лимонады. Мне это очень помогало отвлечься", - признается звезда.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

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