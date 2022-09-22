Как пишет Politeka.net, кадрами, сделанными во время концерта и своими впечатлениями поделилась фронтвумен группы Александра Зарицкая у себя в Instagram.
Известно, что выступление артистов состоялось 21 сентября за границей.
«Вчера был невероятный концерт, спасибо Диме, @roxolanas, зрителям, певшим вместе с нами. Вы – любовь. А эта энергия до сих пор пульсирует во мне. Обожаю!», - рассказала Александра.
Также вокалистка не обошла вниманием историческое событие, которое произошло в тот же вечер – возвращение из российского плена украинских героев.
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«Готовили вам с @monatik_official сюрприз, а эта ночь подарила нам сотни сюрпризов, а именно 215 героев и героинь, которые теперь свободны! ❤️ Хочется петь на весь мир, благодарить всех, кто работал, прилагал усилия, верил и молился. Знаю, впереди еще таааак много работы. Но сейчас позволяю себе просто искренне радоваться!», - прокомментировала она.
Напомним, солистка KAZKA Зарицкая втиснула пышные формы в лосины и показала, как потеет в спортзале
Также Politeka писала, что KAZKA после скандального выступления на фестивале с россиянами показала новое видео.
Как Politeka сообщала, что KAZKA после жесткой критики украинцев засветилась на фестивале, где выступят русские.