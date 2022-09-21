Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря шоу "Х-Фактор", где ей не поверили судьи на прослушивании. Участнице удалось со второго раза победить на проекте и теперь она довольно узнаваемая певица, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз Аида в своем блоге решила опубликовать стильный образ в блузе и брюках.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Стильно", "Такая красивая", "Как всегда красивое фото у тебя", "Моя любовь появилась удачного хорошего настроения и вечера", "Красивый образ, элегантная и красивая Аида", "Привет солнечный свет! Потрясающе красивая, как обычно. Я не знаю, сотворил ли вас Бог, но если да, то Он знал, что делал...... При виде тебя. Сердце чего хочет и логики здесь нет, а мысли вокруг тебя кружат...".

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