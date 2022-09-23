За словами Катерини Павленко, все сталося так, як снилося. У своєму сні вона навіть побачила місто Сміла Черкаської області, в якому ніколи не була, але саме там вона опинилася після 24 лютого, поїхавши з Києва.

Фронтвумен гурту Go_A розповіла, що 22 лютого вони були у Литві і там їм навіть запропонували залишитись – адже всі відчували, що наближається велика біда.

«Ми знали, що щось буде. Моніторили західні ЗМІ, було відчуття, мені снився сон один і той же…Мені снилася війна. При чому, мені наснилося так все чітко. Навіть наснилося місто Сміла, де я ніколи не була. І я думала: чому Сміла?», - розповіла Катерина в інтерв’ю ЖВЛ.

Зранку 24 лютого Катерина зрозуміла, що війна – це більше не сон, а страшна реальність.

«Так і було зранку 24-го. Я прокинулась, зрозуміла, що війна, взяла кота, його корм…», - розповіла Катерина.

Коли росіяни вторглися в Україну, Go_A аскасували всі концерти і у кріслі судді на Нацвідборі Євробачення в Ісландії Катю не дочекалися.

«В той момент я зрозуміла, що користі від того, що я поїду і буду сидіти в журі не буде ніякої. Я частина цієї країни і я не можу зараз просто відморозитись і поїхати туди. Хоча поїхати в Ісландію – це була моя мрія, яку я досі не здійснила», - зізналася Катерина, яка залишається жити в Україні і виїздить тільки для того, щоб вийти на сцену, виконати свої пісні і розповісти своїм слухачам з інших країн правду про війну, про жахи, які коять росіяни в Україні.

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