Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая во время войны сначала уехала жить к родителям в Хмельницкий, а теперь возобновила съемки своего шоу "Ле Маршрутка", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила трогательное фото с маленьким четырелапым сержантом Бубуськой и рассказала о своих выводах, после осмотра границы на Волыни.

Похоже, Леся со своей "Ле Маршруткой" побывала на границе Украины с Беларусью и "проинспектировала", как военные и пограничники охраняют государственную границу. По словам телеведущей, ни белорусы, ни русские здесь не пройдут, а если и пройдут, то недалеко. Также Леся показала очаровательный кадр с маленьким песиком Бубуськой, который вместе с военными патрулирует границу.

В подписи к публикации Никитюк успокоила украинцев: "По итогам поездки на Волынь, скажу одно: белорусы с россиянами не зайдут! А если, вдруг и вздумают, то недалеко, а обратно уже будут выползать, и то не все! Несколько линий укрепленной обороны… и это только на первой линии обороны! Верим в ВСУ! Верим в Победу! P.s. На фото сержант Бубуська".

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