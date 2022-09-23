Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Рерик активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники не успевают заскучать и всегда находятся в курсе событий в жизни звезды и ее семьи.
Теледива воспитывает двух дочерей. Так, в жизни младшей малышки Полины случилась неприятность, у нее заболел зуб, поэтому пришлось вести девочку к стоматологу.
В своих stories Ребрик подробно рассказала, как это произошло.
«Какое счастье, когда дети бегут к стоматологу», - рассказала она.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Эта одежда никогда не выйдет из моды": Ефросинина показала вещи, которые должны быть в гардеробе
Бережок из "Дизель шоу" неожиданно объявился и признался, где "пропадал" с начала вторжения: "Вместе с..."
Мама "Пташки" рассказала, чем дочь удивила ее после возвращения: "Я сначала не поняла..."
Россияне срывают концерты Олега Скрипки в Германии, но не тут то было, певец поделился новыми деталями: "Мы победили"
Лилия удивилась умению врачей, но ее Полина совершенно не боится лечить зубы и без страха открывает ротик.
«Какое счастье, когда настроение ребенка остается неизменным, до визита и после», - порадовалась она.
Напомним, что Ребрик очаровала прогулкой с дочерьми, милые фото.
Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.
Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.