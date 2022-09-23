Лилия Ребрик с младшей дочерью Полиной отправилась к стоматологу и рассказала подробности.

Как пишет Politeka.net, известная украинская телеведущая Лилия Рерик активно ведет свою страницу в соцсетях, поэтому ее поклонники не успевают заскучать и всегда находятся в курсе событий в жизни звезды и ее семьи.

Теледива воспитывает двух дочерей. Так, в жизни младшей малышки Полины случилась неприятность, у нее заболел зуб, поэтому пришлось вести девочку к стоматологу.

В своих stories Ребрик подробно рассказала, как это произошло.

«Какое счастье, когда дети бегут к стоматологу», - рассказала она.

Лилия удивилась умению врачей, но ее Полина совершенно не боится лечить зубы и без страха открывает ротик.

«Какое счастье, когда настроение ребенка остается неизменным, до визита и после», - порадовалась она.

Напомним, что Ребрик очаровала прогулкой с дочерьми, милые фото.

Как сообщала Politeka, Ребрик показала стильные луки дочерей, впечатлив их красотой.

Также Politeka писала, что Ребрик в романтичном образе напомнила о ценности простых радостей.