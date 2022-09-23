Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет шоу "Холостяк" и "Холостячка". Знаменитость женат на красотке Кристине, которая ему родила троих сыновей. При этом пара не собирается на этом останавливаться и неоднократно сообщала, что мечтает еще минимум об одной дочери. Не забывает жена Решетника и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась фото, где позировала в платье рядом с мужем, который был в вышиванке. Также звезда поделилась еще одним фото в публикации, где была уже одна.

"Создайте жизнь, в которой вам не терпится проснуться", - написала жена Решетника.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Вы мое вдохновение", "Огонь".

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