Кристина Решетник рассказала, что у мальчика очень вспыльчивый характер, он самый уязвимый и войну переживает больше, чем его братья.

Как сообщает Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года.

На своей странице в Инстаграм мама троих детей посвятила пост среднему сыну Дмитрию и рассказала настолько он изменился в последнее время.

Кристина Решетник рассказала, что у мальчика очень вспыльчивый характер, он самый уязвимый и войну переживает больше, чем его братья. Последние полгода он "разрывал" все на своем пути, братья страдали больше всего, а родители держались из последних сил. Но все изменилось сейчас – когда тот пошел в школу.

"Сын успокоился, повзрослел. Вошел в свое привычное русло, которое придало ему еще больше уверенности, что жизнь продолжается, ну почти так же, как было раньше. Мы этого с Гришей очень добивались", - призналась Кристина Решетник.

Она также добавила, что Диме – 5 лет, но он уже ходит в школу.

"Наша школа работает по международному образцу. Поэтому дети ходят в школу уже с 4-х. Прошлый год мы были 4-летки, сейчас – мы 5-тилетки. И в следующем году мы пойдем уже в 1 класс", - добавила жена Григория Решетника.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

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