53-летняя Дженнифер Лопес после свадьбы с Беном Аффлеком часто устраивает с супругом публичные прогулки и открыто хвастается образами. Более того, она чувствует себя вполне уверено и в недорогих образах без пестрых украшений.
Поклонники по этому случаю активно показывают последние выходы в свет звезды и лучшие ее наряды. Акценты на стройной фигуре и сияющем лице без морщин всегда остаются неизменными, ведь Дженнифер старается таким образом доказать эффективность своей косметики.
С тех пор, как Лопес начала продавать свою косметику по уходу за лицом и телом, она старается показывать, что не зря является лицом бренда и ее методики работают и даже могут омолодить.
Все чаще Лопес можно заметить на прогулках и с детьми и в новых образах. Вчера Лопес прогуливалась со старшей дочерью Аффлека и засветила прическу без парика. А в этот раз Дженнифер привлекла внимание все еще летним образом в зеленом платье с интересными вырезами.
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Массивные босоножки на платформе, сеьрги-кольца и простая сумочка придали Лопес более расслабленного и раскованного вида. Примечательно, что исполнительница выглядит значительно моложе своих лет.
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