Телеведущая Маша Ефросинина снова нарвалась на критику из-за языкового вопроса, хотя они Ольгой Поляковой и перешли на украинский в шоу "Взрослые девочки".

Знаменитости начали выпускать свое шоу еще в прошлом году и вели его на русском языке. Даже после полномасштабного вторжения рф обе звезды продолжили говорить на языке страны-агрессора, за что их тогда жестко критиковали. Наконец Полякова и Ефросинина прислушались к своим зрителям и начали создавать украиноязычный контент.

Но в этот раз на своей странице в Instagram Маша разместила провокационное заявление о "воплях" украинцев.

"Довольно странное ощущение выдавать сейчас эти новые выпуски Взрослых Девочек: - легкомысленные темы мне лично кажутся не ко времени, а вы обрушиваете директ с просьбами «дайте хоть что-то живое, чтобы не съехать кукухой и отвлечься», - вопли о необходимости украиноязычного контента и его большой привлекательность для вас… упс.. а что с просмотрами именно украиноязычных выпусков, уважаемые? Но знаете что, ни Оля Полякова, ни я никогда не достигали чего-то легко!!Мы кайфуем сейчас от обновления нашего шоу, и делаем его так, как чувствуем", - написала Ефросинина.

Машу и Олю в комментариях поддержала ведущая Рамина Эсхакзай, которая сама "со скрипом" перешла на украинский.

"Очень точно написано, но готовься к тому, что сейчас в тебя полетит хейт за второй абзац 😂😂😂 хейт, что нет контента, больше чем поддержки) к сожалению ... и топовые издания не напишут о новом выпуске на украинском, потому что не будет срача и поиска крайних", - заявила Рамина.

При этом украинцы в комментариях объяснили Ефросининой, что снижение количества просмотров связано с репутационными потерями, которые ведущая с Поляковой понесли из-за предыдущих заявлений, а также с тем, что многим сейчас просто не до развлекательного контента. Поклонники также подчеркнули, что нужно создавать шоу для украинцев, а не россиян, а расширять аудиторию более эффективно, записывая видео на английском.

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.