Популярна телеведуча Маша Єфросиніна розповіла про найгостріші питання, що стосуються військового обліку для жінок.

Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна після повернення додому в Україну стала активно висвітлювати різні гострі та важливі теми. Цього разу мова зайшла про всі "підводні камені", що стосуються військового обліку для жінок і того, як він проходитиме.

«У соцмережах поширюється інформація про обов'язкову реєстрацію жінок 18-60 років на військовий облік із 1 жовтня. І неможливість перетину кордону України.

– Що взагалі означає для жінок військовий облік?

– Що буде, якщо жінка не стане на військовий облік?

– Куди тікати 1 жовтня?

– Чи потрібно вставати на облік мамам із неповнолітніми дітьми?

– Чи можна тепер українкам виїжджати за кордон?

– Скільки жінок зараз воюють?

– Як чоловіки на фронті ставляться до жінок-військових на передовій? - порушила важливі питання Єфросиніна.

У мережі також відреагували, бажаючи почути правдиву інформацію лише з перших вуст або з перевірених джерел:

"Дякую за пояснення! Зараз ця тема дуже актуальна, тому що фейки розповсюджуються надто багато; Дякую за те, що розвінчує фейки і заспокоюєте дівчат 😊; Маша, дякую, що не мовчите на цю тему 🙏 так як дуже багато паніки; Спасибі Вам Маша) Скоріше б, правки до закону прийняли, щоб ми чітко розуміли ситуацію і свої законні права».

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до Росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна справдилась за останній скандал із українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.