"Дизель шоу", двое из артистов которого сейчас развлекают россиян и нарвались на шквал критики от украинцев, подготовило номер о предателях Украины.

Егор Крутоголов, Виктория Булитко, Евгений Сморыгин, Александр Бережок, Евгений Гашенко, Дмитрий Танкович и Юлия Мотрук вместе вышли на сцену и исполнили патриотическую песню, посвященную предателям Украины.

На официальной странице "Дизель шоу" в Instagram разместили видео фрагмента выступления.

"Каждому, кто после начала войны предал свою страну, посвящаем! 💔 Теперь мы точно знаем, кто является настоящим героем 💪🏻 и патриотом и кто ни за что не сойдет с пути к победе 💙💛 Гордо говорим «чао» 👋 продолжаем бороться за нашу независимость", - написали "дизели" под видео.

Отметим, звезды "Дизель шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин продолжают зарабатывать кровавые рубли и возмутили украинцев своим появлением на круизном лайнере Astoria Grande, курсирующем из российского города Сочи в Турцию.

Писаренко и Никишин родом из россии, но активно работали в Украине. Летом руководитель "Дизель Студио" Егор Крутоголов рассказывал, что после полномасштабного вторжения рф Писаренко с семьей остался в Украине и продолжал выступать в составе "Дизель шоу", а Евгений Никишин уехал к своей семье в россию.

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

Как Politeka сообщала, Крутоголов из "Дизель шоу" рассказал, что происходит на передовой, где служит его брат.

Также Politeka писала, что Крутоголов из "Дизель шоу" нашел причину, почему никогда не пойдет служить.