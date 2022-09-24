Известная блогерша Анна Богдан, которая была победительницей проекта "Холостяк", после расставания с главным героем шоу Михаилом Заливако продолжает активно заниматься собой. Не забывает Анна об активном досуге, отдыхе и мирными вечерами с близкими.

Также Анна любит посещать различные контактные зоопарки и парки, в этот раз Богдан показала, как наслаждалась свободным временем с маленькими пушистиками.

«Обожаю контактные зоопарки, сегодня получила массу удовольствия. Очень хотелось к лемурам, но сегодня не пустили, они не в духе…

Вообще обожаю обезьянок, наверное из-за того, что сама родилась в год обезьяны. Очень смешные, забавные и непоседливые. Получила массу эмоций, но как-то грустно из-за того, что все животные не на свободе…» - высказалась Анна о том, как провела вечер пятиницы.

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Так, в последний рабочий день девушка выбрала повседневный наряд, состоящий из укороченных джинсов и обычного гольфа черного цвета. На плечи она набросила черную кожаную куртку - вещь вне времени, она была, есть и будет модной всегда.

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