Популярная певица и актриса Анна Тринчер похвасталась, как ее будущий муж устроил официальную встречу с мамой.

Популярная украинская певица, актриса и блоггер Анна Тринчер совсем скоро выходит замуж за блогера Александра Волошина и старается показать едва ли не каждый свой шаг в это время. Также она рассказывает о том, что происходит в ее жизни и как они готовились к небольшой церемонии.

«Самый милый момент в нашей жизни🥹» - похвасталась очередным видео Тринчер, показывая встречу своего будущего мужа с мамой на камеру.

Хореограф Илона Гвоздева поддержала: «Дорогая моя желаю успехов. Это крутой новый путь вместе, который стоит прожить. Ныряй с головой😍».

В сети также отреагировали:

«Очень мило 😍 поздравляю 🙌; Счастья вам!!; Боже, я заплакала 😭; Как милоооо))); Прям до слез🥹😭, в самое сердечко!❤; Всего самого лучшего вашему браку 😍🫀💞; Самые милые🥺🥺💞💞; Очень мило❤️; Как мило🥺; Мило 🥺🥺💔; Как это мило приветствую вас 😍❤; Как это милооо🥺😍💔; Уже не могу дождаться завтра😢; Любовь и уважение на всю долгую супружескую жизнь!!».

Всеми способами Анна пытается привлечь внимание и даже скандалы выставляет на публику.

При этом на критику Анна реагирует насмешливо и стыдит в ответ тех, кто желает ей всего плохого или скорого развода с возлюбленным. Сама Тринчер также выставляет изредка то, что ей пишут в личные сообщения.

В этот раз девушка высмеяла очередных хейтеров ее внешности и посмеялась на теми, кому не нравится ее поведение:

Напомним, Анна Тринчер честно призналась, сколько потратила денег на свадьбу.

Как сообщала Politeka, беда случилась с Анной Тринчер накануне свадьбы.

Также Politeka писала, Тринчер в платье со смелыми вырезами устроила целое шоу в метро.