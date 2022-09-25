Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram вокалистка, выступающая под именем AIDA, решила показать интересное видео. Заинтриговав фанатов новой песней, артистка спела отрывок из новойц композиции, предложив поклонникам присоединиться и попробовать ее перепеть.

«Жду ваши рилсы и тиктоки🥰» - написала Аида и показала также, как в обычном образе поет на камеру, чтобы привлечь внимание. Артистка попросила творчество отмечать ее именем, чтобы она смогла показать лучшее.

«Amazing ❤; Bravo!!! 🇺🇦; Beautiful voice🤩💜; вау, мне нравитися!; Красиво; Baby skin; Вы amazing. Такой красивый голос. 🇦🇺; Моя любовь; какая очаровательная красавица; ты меня очень впечатлила, спасибо так держать» - отвечают в сети.

Николайчук на своей странице в Instagram, где за ней следят более 54 тысяч подписчиков, регулярно радует поклонников не только своим творчеством, но и красотой.

Артистка сейчас активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар". В этот раз, чтобы подогреть интерес публики к будущей премьере, певица поделилась эффектным фото, на котором позирует на фоне живописного озера.

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.