Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк имеет отличное чувство юмора и часто радует поклонников новыми публикациями в соцсети.Так, знаменитость отправилась в столицу Эстонии, Таллин, чтобы встретиться с подругой, которая помогала ей с первых дней полномасштабной войны.

Кадры знаменитость обнародовала в формате сторис в своем Instagram-аккаунте.

В руках теледива держала символический букет с подсолнухами.

«Стою на автовокзале Таллина, жду свою подругу. Это была обычная подписчица», - объяснила она.

Леся рассказала, что, когда началась полномасштабная война, эта девушка как никто другой, помогала ей с приютом. Организовывала помощь из Эстонии, передавала продукты питания и одежду. И кстати, она – один из топовых специалистов в области IT.

На следующих кадрах Никитюк показала долгожданную встречу. Она была настолько рада видеться с подругой, что сразу бросились в объятия друг друга и едва взасос не поцеловались.

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