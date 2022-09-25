Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк имеет отличное чувство юмора и часто радует поклонников новыми публикациями в соцсети.Так, знаменитость отправилась в столицу Эстонии, Таллин, чтобы встретиться с подругой, которая помогала ей с первых дней полномасштабной войны.
Кадры знаменитость обнародовала в формате сторис в своем Instagram-аккаунте.
В руках теледива держала символический букет с подсолнухами.
«Стою на автовокзале Таллина, жду свою подругу. Это была обычная подписчица», - объяснила она.
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Леся рассказала, что, когда началась полномасштабная война, эта девушка как никто другой, помогала ей с приютом. Организовывала помощь из Эстонии, передавала продукты питания и одежду. И кстати, она – один из топовых специалистов в области IT.
На следующих кадрах Никитюк показала долгожданную встречу. Она была настолько рада видеться с подругой, что сразу бросились в объятия друг друга и едва взасос не поцеловались.
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