Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известтная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Никитюк также пробует себя в качестве певицы. Также звезда организовала прихисток для беженцев из зоны боевых действий. А недавно Никитюк объявила о закрытии организации, так как больше он не нужен. При этом Леся отметила, что некоторые семьи будет продолжать проведывать, чтобы им помочь. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Леся показала, как гуляет по Таллину, столице Эстонии. Звезда оказалась возле российского посольства и решила показать, как любят эстонцы "асвабадителей". Возле консульства можно увидеть множество плакатов с призывами остановить войну, украинские флаги и многое другое.

"Консульство асвабадителя в Таллине", - написала Леся Никитюк, гуляя по бульвару.

Напомним, Никитюк "проинспектировала" границу на Волыни и показала фото

А еще Politeka сообщала, что Никитюк показала будоражащие кадры с людьми, которые помогают украинцам

Также Politeka писала, что Данилко с мамой Сердючки одним фото жестко поставил оккупантов на место, Никитюк поддержала