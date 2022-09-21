Как сообщает Politeka.net, телеведущая Леся Никитюк в рамках шоу "Le Маршрутка" попала в Польшу. Третий сезон будет о том, как живет Украина и украинцы во время войны — об их силе, мужестве и непокорении. На своей странице в Instagram она рассказала о тех, кто помогает украинцам в Польше.

Телеведущая побывала в Жешуве — город на юго-востоке Польши. Там Леся Никитюк посетила "Full Market" — обычный ТРЦ. Но второй этаж этого супермаркета далек от обычного. Волонтеры превратили весь этаж в приют для беженцев из Украины. Там подготовили все необходимое для людей: кровати, душ и столовая, а также медицинский центр и волонтерка.

"Еще немного рассказов о людях, которые помогают в Польше... Я благодарю каждого за то, что столько месяцев заботитесь о наших людях и детях", - рассказала Леся Никитюк и показала фото с волонтерами.

Стоит отметить, что впервые на простреленной маршрутке Леся Никитюк пересекла границу и отправилась в ту страну, которая приняла больше украинских беженцев – Польшу. Но она обещает, что обязательно поедет и в другие страны.

Напомним, что Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу.

Как сообщала Politeka, Никитюк публично высмеяла невежество оккупантов после поездки по разбитым городам.

Также Politeka писала, что Никитюк засветилась с загадочным мужчиной на набережной, Астафьева воскликнула.