Супруга экс-участника "Холостячки" с Ксенией Мишиной Алина Смирнова похвасталась, как изменился шоумен после свадьбы.

Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак имеет множество почитателей, которым он запал в сердца и как юморист, и как участник романтического шоу, где боролся за сердце Ксении Мишиной. Артист регулярно радует поклонников новыми фото и видео, показывая и рассказывая, что происходит в его жизни после свадьбы с моделью Алиной Смирновой.

Так, у себя в Instagram-аккаунте в формате сторис Андрей выложил кадры, которые успела заснять его жена.

На них он нежно гладит и целует домашнего питомца. Нежности шоумен устроил на кровати.

Сам же Рыбак шутливо заявил, что все это монтаж, а на самом деле он очень жесткий.

«Это всё монтаж! Я жёсткий», - отреагировал экс-участник «Холостячки».

Отметим, что не так давно Андрей и Алина сыграли свадьбу на крыше пентхауса в Киеве. Ведущим праздника стал коллега Рыбака, Андрей Черновол.

Среди гостей на свадебной вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити Холостячка — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата.

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