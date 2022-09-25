Как пишет Politeka.net, Андрей Рыбак имеет множество почитателей, которым он запал в сердца и как юморист, и как участник романтического шоу, где боролся за сердце Ксении Мишиной. Артист регулярно радует поклонников новыми фото и видео, показывая и рассказывая, что происходит в его жизни после свадьбы с моделью Алиной Смирновой.
Так, у себя в Instagram-аккаунте в формате сторис Андрей выложил кадры, которые успела заснять его жена.
На них он нежно гладит и целует домашнего питомца. Нежности шоумен устроил на кровати.
Сам же Рыбак шутливо заявил, что все это монтаж, а на самом деле он очень жесткий.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Ефросинина разгневала украинцев новым заявлением о шоу с Поляковой: "Сейчас в тебя полетит хейт..."
ВСУ разгромили сразу несколько пунктов управления и складов оккупантов, первые подробности: "Подтверждено поражение..."
"Эта одежда никогда не выйдет из моды": Ефросинина показала вещи, которые должны быть в гардеробе
Бережок из "Дизель шоу" неожиданно объявился и признался, где "пропадал" с начала вторжения: "Вместе с..."
«Это всё монтаж! Я жёсткий», - отреагировал экс-участник «Холостячки».
Отметим, что не так давно Андрей и Алина сыграли свадьбу на крыше пентхауса в Киеве. Ведущим праздника стал коллега Рыбака, Андрей Черновол.
Среди гостей на свадебной вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити Холостячка — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата.
Напомним, Рыбак из "Холостячки" показал, чем его балует красавица-жена после свадьбы: не удержался и сфотографировал
А еще Politeka сообщала, что Рыбак из "Холостячки" показал, куда увез молодую жену в медовый месяц, фото
Также Politeka писала, гордый Андрей Рыбак из "Холостячки" похвастался стильной супругой, ради которой отказался от Мишиной