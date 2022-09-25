Муж покойной украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки бизнесмен Игорь Исаков сообщил, что ему пришло болезненное напоминание от жены в соцсетях.

Так, вдовец Русланы Писанки рассказал , что должен был отмечать праздник с женой – годовщину свадьбы.

Игорь Исаков отметил, что про важную дату ему напомнил Гугл-календарь, отметку в котором поставила сама Руслана Писанки.

"У меня сегодня свой праздник... символический, болезненный, но очень светлый... Пришло от Google-календарь напоминание, запланированное Русей.. Ключевое: в уютном месте и ...вкусно! Так что... с праздником. себя и близких... заботимся, и главное: если хотели что-то сказать, сделать, пожелать своей половинке, не откладывайте это на потом. Делайте то же самое сейчас.. чтобы не было поздно..." - сообщил Исаков на своей странице в Фейсбук.

Писанка ушла из жизни в ночь на 19 июля в Германии, куда она уехала с началом полномасштабного вторжения рф в Украину. За границей у звезды обнаружили рак 4 стадии, врачи оказались бессильными.

21 августа в Спасо-Преображенском соборе в Киеве прошла церемония прощания с актрисой. Вместе с Писанкой в ​​последний путь провожали ее маму, Дину Васильевну, которая умерла весной от тяжелой болезни.

Напомним, что Сумская показала грустные кадры прощания с Писанкой и ее мамой.

Как сообщала Politeka, Руслану Писанку и ее маму провожают в последний путь.

Также Politeka писала, что Кравец поделилась воспоминаниями о Писанке, рассказав об их общем кастинге.