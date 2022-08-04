Коллега усопшей Русланы Писанки по шоу "Твій День" Елена Кравец вспомнила в программе "Сніданок с 1+1" один из последних ярких моментов, связанных с актрисой и со слезами на глазах призналась: до сих пор не может поверить в ее смерть, так и не смогла внутренне попрощаться с ней.

Юмористка рассказала, что появление коллеги на съемках повлияло на ее внутреннее состояние и сгладило все переживания. Кравец чувствовала какой-то электрический ток и заряд энергии от нее, когда та была рядом.

"Я до сих пор в это не могу поверить, мне кажется, что она ушла и вернется. Я с ней внутренне не простилась. Помню, что в день, когда я проходила кастинг, Руся опоздала. Мы уже общались, она пришла последней. Такая энергичная. "Извините, извините, о чем говорим", — сказала она. Очень быстро она влилась в процесс. Помню, что смотрела на нее и физически ощущала электрический ток", - говорит Елена Кравец.

Еще она сказала, что к тому времени начала "общаться" с Писанкой, которая, по словам Елены, будто "зафиксировалась в молодом состоянии".

"Я так смотрела на нее и думала: "Я ведь так много лет ее знаю, она не меняется". Она зафиксировалась в каком-то очень молодом состоянии души и вообще", – впомнила Елена Кравец.



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