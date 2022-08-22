С украинской телеведущей и актрисой Русланой Писанкой попрощались в киевском Спасо-Преображенском соборе, который ей очень нравился.

Во время церемонии актриса Ольга Сумская не сдержала слез, пишет Politeka.net.

«Русланочка, дорогая наша, неповторимая, единственная… Руслана Пысанка! Покойся с миром, родная… Помолитесь за упокой души рабов Божьих РУФИНЫ И ДИНЫ, мамы Руси. Искренние соболезнования, Игорь! Спасибо за ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ, которую ты подарил нашей Русе!», - позже написала Сумская на своей странице в Facebook, опубликовав также кадры прощания.

Сумская также сообщила, что почтить память легенды украинского телевидения, театра и кино можно в Спасо-Преображенском соборе, в колумбарии.

Напомним, мама Русланы Писанки умерла от тяжелой болезни весной этого года – Руслана в этот день была уже в Германии в клинике, где ей диагностировали онкологию.

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, что больная онкологией мама актрисы потеряла сознание в авто по дороге в Киев после того, как отправила дочь за границу. Больше она в сознание не приходила.

Мама Писанки сражалась с четвертой стадией рака.

По словам коллеги покойной актрисы Ольги Сумской, Руслана Писанка тяжело переживала потерю, ведь "хоронить" маму ей пришлось по видеосвязи.

Руслана Писанка скончалась в ночь на 19 июля. Как оказалось, у любимицы миллионов был рак, но о диагнозе знали только самые родные.

После смерти Писанки вдовец Игорь Исаков сообщил о сборе средств на спасение ребенка, «болеющего чем-то, что подобное тому, что было у Руси».