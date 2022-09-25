На своей странице в Instagram ведущая разместила видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он обратился к гражданам рф с призывом избегать мобилизации или сдаваться в плен.

"Знаю, что меня фолловит около 7% россиян среди моей аудитории. Ещё больше просто подсматривают. Распространите это видео по пабликам матерей и жён, по форумам и т.д. Я знаю, вы привыкли, что вам врет ваше правительство. Но предлагаю рискнуть и понять, что оно довело вас до полного краха ваших жизней. Пускай же страх перед репрессивным режимом россии будет заглушен страхом потерять ваших мужчин, отцов ваших детей", — написала Ефросинина под видео.

Но украинцы в комментариях к публикации сомневаются в эффективности обращений к россиянам:

"Не достучаться до них. Там некому говорить. У них имперские амбиции и варварские мозги";

"Вот действительно!! Почему резервная армия в россии не интересуется, куда делась их регулярна армия?";

"Русские, к сожалению, не жалеют своих граждан, все работают на одну систему – систему пу – поэтому готовы отдавать своих мужчин и детей на верную смерть, но и слово против власти сатаны пу сказать боятся. Идолопоклонники".

Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.

Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.

Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.