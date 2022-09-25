На своей странице в Instagram ведущая разместила видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он обратился к гражданам рф с призывом избегать мобилизации или сдаваться в плен.
"Знаю, что меня фолловит около 7% россиян среди моей аудитории. Ещё больше просто подсматривают. Распространите это видео по пабликам матерей и жён, по форумам и т.д. Я знаю, вы привыкли, что вам врет ваше правительство. Но предлагаю рискнуть и понять, что оно довело вас до полного краха ваших жизней. Пускай же страх перед репрессивным режимом россии будет заглушен страхом потерять ваших мужчин, отцов ваших детей", — написала Ефросинина под видео.
Но украинцы в комментариях к публикации сомневаются в эффективности обращений к россиянам:
"Не достучаться до них. Там некому говорить. У них имперские амбиции и варварские мозги";
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Мобилизация в Украине, в ОП предупредили, что могут призвать 5,5 млн людей: "У нас резервная..."
ВСУ разгромили Росгвардию в Херсоне, первые подробности: "Оккупационная армия сократилась на..."
"Родственники не могут узнать своих родных": освобожденные из плена Герои находятся в тяжелом состоянии
"Дизель шоу" после бегства Писаренко и Никишина сделали номер о предателях Украины: "Теперь мы точно..."
"Вот действительно!! Почему резервная армия в россии не интересуется, куда делась их регулярна армия?";
"Русские, к сожалению, не жалеют своих граждан, все работают на одну систему – систему пу – поэтому готовы отдавать своих мужчин и детей на верную смерть, но и слово против власти сатаны пу сказать боятся. Идолопоклонники".
Напомним, что Ефросинина заговорила о "подводных камнях" военного учета для женщин.
Как сообщала Politeka, Ефросинина затронула важную тему, которая беспокоит всех украинок во время войны.
Также Politeka писала, что Ефросинина нарвалась на волну хейта из-за заметного похудения.