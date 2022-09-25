На своей странице в Instagram звезда разместила эмоциональный пост, в котором рассказала, чему она научилась за время полномасштабного вторжения.

"Война неустанно учит меня жить в моменте. И хотя, как банально это не звучало, это действительно спасает, все время, от всего. Обычно воспоминания в памяти кажутся гораздо более ценными, чем тогда, когда мы их проживаем. Только чувствуя эту ценность сейчас, я чувствую себя по-настоящему живой. Счастлива, когда смеются родные, когда у меня есть возможность просто быть рядом, даже молча", — признается Кошмал.

Анна добавила, что иногда просто останавливается на улице и смотрит в небо, и это ей всегда напоминает, что ее проблемы — это на самом деле мелочи.

"А перед сном всегда мысленно благодарю все, что у меня есть. Ценить жизнь - быть мыслями здесь, не в прошлом, не в неизвестном будущем, а здесь. В подростковом возрасте, я думала, что миром руководит любовь… сейчас я думаю иначе .. теперь я уверена, что мир до сих пор существует только благодаря любви, и чем меньше ее в мире, тем больше этого всего. Я это пишу, потому что верю, что все не безнадежно! Я верю, что мы способны твердо идти к цели, не тратясь на сокрушительные эмоции и то, что нас разрушает", - подчеркнула актриса.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал показала чудеса перевоплощения.

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