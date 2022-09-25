На своей странице в Instagram артистка разместила эмоциональный пост об украинских военнопленных.

"Освободили часть военнопленных из «АЗОВСТАЛИ» и что здесь началось….И как грустно мне от этого стало 🥺От слов: «Мы сражаемся за наших Героев до конца, за каждого из НИХ» к словам: «Командиры— и близко не герои, просто «медийные» лица» теперь лишь шаг, который превратился в пропасть. Прошу, не забывайте, — они ВСЕ прошли ад Азовстали и плена. Так же, как и родные, прошедшие ад ожидания… ", — пишет Огневич.

Певица признается, что ее сковывает боль и страх только от одной мысли: «как это?».

"Но ведь, НАСТОЯЩИЕ друзья познаются и в радости, не так ли? 🙌🏼🙃Возвращена лишь незначительная часть военнопленных и этот прецендент дает всем нам НАДЕЖДУ! Борьба продолжается, даже еще с большей силой! Это - дело ЧЕСТИ", - добавила Злата.

Артистка призвала украинцев присоединяться к Ассоциации семей защитников "Азовстали".

"Продолжать давить на мировое сообщество и лидеров, устраивать/организовывать мирные демонстрации в других странах, делать активные призывы. Сторис со словами «помним» мало. Надо кричать. Вслух. На весь мир кричать о спасении военнопленных. Верю и жду. Теперь еще сильнее верю в их возвращение! 🦾", - подчеркнула Огневич.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.