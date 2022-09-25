Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз певица опубликовала очаровательное видео, на котором появилась со своей дочкой Лаурой и удивила украинским языком.

Как известно, ранее Слава не раз натыкалась на жесткую критику фанатов за русский язык. Так что теперь ее соловьиная просто обескуражила публику. В коротком ролике Каминская сообщила, что вышел ее клип на авторскую украиноязычную песню "Додому", в котором снялись дети артистки.

"Друзья, наконец вышел клип на мою авторскую песню "Додому". Кстати, там снялись мои дети, Лаура тоже. Добро пожаловать на ютуб. Лайкайте, комментируйте, пересылайте друзьям", - сказала Слава в ролике.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Так хорошо звучит украинский язык с ваших уст! Молодцы, девочки", "Вау, какой у вас язык", "Боже, как красиво из ваших уст звучит украинский. Ваш голос и наш язык. Спасибо", "У вас фантастически звучит украинский язык, разговаривайте на нем всегда, очень благозвучно", "Поддерживаю на украинском", "Вау, как приятно слышать по-украински!", "У вас так красиво выходит говорить на украинском".

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