Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. А после начала войны звезда занялся активно уличными концертами, на которых собирает деньги для ВСУ. Некоторые выступления артиста собрали более 10 миллионов просмотров в социальных сетях. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А на новом сторис Сергей решил показать, как тренируется в спортзале.

"Запомните правило", - написал звезда.

"Мы не бросаем гантели", - написал Сергей, рассказав само правило.

Сообщалось, Лазановский показал, как гуляет по улице.

"Присел и думаю "как еще больше зарабатывать денег, чтобы помочь ребятам ВСУ?"

P.S. Поймут только адекватные, и те, кто следит за моей деятельностью!

Всем остальным "мудрагелям" рекомендую сразу идти нах**

Спасибо за фото Олег Нетецкий", - написал звезда.

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