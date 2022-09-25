Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря шоу "Голос країни", где был в команде Нади Дорофеевой. А после начала войны звезда занялся активно уличными концертами, на которых собирает деньги для ВСУ. Некоторые выступления артиста собрали более 10 миллионов просмотров в социальных сетях. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А на новом сторис Сергей решил показать, как тренируется в спортзале.
"Запомните правило", - написал звезда.
"Мы не бросаем гантели", - написал Сергей, рассказав само правило.
Сообщалось, Лазановский показал, как гуляет по улице.
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"Присел и думаю "как еще больше зарабатывать денег, чтобы помочь ребятам ВСУ?"
P.S. Поймут только адекватные, и те, кто следит за моей деятельностью!
Всем остальным "мудрагелям" рекомендую сразу идти нах**
Спасибо за фото Олег Нетецкий", - написал звезда.
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