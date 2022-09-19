Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который прославился благодаря своей победе в шоу "Голос країни", где его тренером была Надя Дорофеева. Теперь за звездой следят десятки тысяч фанатов в Инстаграм, которых артист радует фанов новыми песнями. А в этот раз Лазановский поделился видео, где был в вышиванке.

"Анонсирую выход новой песенки

ВСУ стала пророческой", - написал Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Класс", "Как круто", "Боже, когда уже этот жанр покинет мою неньку", "На репост", "Боже какой Вы молодец. Какие красивые песни", "Мы точно скоро победим! Главное не сдавайтесь", "Главное, чтобы не было переноса песни каждое 2-3 недели", "Вы очень большой молодец!!!".

Напомним, победитель "Голосу країни" Лазановский взбодрил украинцев эффектной песней

Также Politeka сообщала, что победитель "Голос країни" Лазановский похвастался своей самой высокой похвалой, кадры

А еще Politeka писала, что победитель "Голос країни" Лазановский взбудоражил видом, задрав майку