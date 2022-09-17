Как пишет Politeka.net, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который стал популярным благодаря шоу "Голос країни", где его тренером была Надя Дорофеева. Не забывает Лазановский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Сергей поделился кадрами, где поет на сцене будучи в кожаной куртке.

"Готовы разорвать на куски ваше плохое настроение, и настроить на 100% победу", - написал звезда под видео.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

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"Непревзойденно, суперово, молодец", "Классно", "Круто, классно, но почему "москаля" убрали??", "Нереально круто", "Это хитяра, слава ВСУ! Слава Украине", "Огонь же, как обычно. Вот за это тебя и люблю. Непревзойден в своей индивидуальности и позиции. Спасибо за все, что делаешь для нашей страны и ВСУ. Слава Украине".

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