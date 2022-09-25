Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист смутил поклонниц горячим фото без одежды.

Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен в гардеробной, он занят тем, что, то ли снимает, что ли вешает свитер на вешалку. При этом актер позирует в одним только темных штанах, а его торс с рельефными мускулами покрывают только татуировки на коже.

В подписи к публикации Цымбалюк ничего не написал, зато поклонники тут же принялись комментировать новое пикантное фото звезды: "Огонь", "Почему танк не в ангаре?", "Вау, какой красивый!", "Красавец украинского кино, огонь", "Тарас, сколько у вас тату? Я насчитала 10. Их больше?", "Благословенный воскресный день! Очень приятно тебя видеть! Красавец!", "Вау", "Обожаю", "Вау, огонь", "Хороший выбор!", "Красавчик".

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