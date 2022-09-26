Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Дзидзьо. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась видео с мамой. Она сидела в ванной и гребла весллом, развлекая украинцев.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Ой насмешили, спасибо за настроение", "Наташ, они же одинаковые", "Главное, позитив. Полностью поддерживаю", "Что это было?", "Вы такие классные, мама такая актриса", "Бомбезная", "На маму похожа", "А что говорят специалисты?", "Что мы супер-фест девки", "Живу-живу...".

@cybulskaya

😂❤️❤️❤️@Наталія Цибульська ❤️❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Популярные статьи сейчас

Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение

Дагестан охватили масштабные протесты против мобилизации, началась стрельба: "Уже автоматные очереди и..."

По центру Одессы ударили дронами-камикадзе, идет спасательная операция: подробности ЧП

Беда случилась с женой "Холостяка" Добрынина, звезда решилась показать лицо: "Нормально так..."

Тринчер показала, как проводит время за день до свадьбы, Гвоздева сразу ответила: "Ныряй с головой"
Показать еще
♬ Сьогодні (feat. CHILIBI) - Оля Цибульська

Напомним, Цибульская тесно прижалась к женатому мужчине на улице, а потом поцеловала его

А еще Politeka сообщала, что Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны

Также Politeka писала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа