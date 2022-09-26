Кума Дзидзьо Оля Цибульская поделилась кадрами из ванной, где была вместе с мамой.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой Дзидзьо. Звезда, как и другие знаменитости, поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и о ТикТок, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз знаменитость поделилась видео с мамой. Она сидела в ванной и гребла весллом, развлекая украинцев.

Фанаты поставили десятки лайков и написали комментарии:

"Ой насмешили, спасибо за настроение", "Наташ, они же одинаковые", "Главное, позитив. Полностью поддерживаю", "Что это было?", "Вы такие классные, мама такая актриса", "Бомбезная", "На маму похожа", "А что говорят специалисты?", "Что мы супер-фест девки", "Живу-живу...".

Напомним, Цибульская тесно прижалась к женатому мужчине на улице, а потом поцеловала его

А еще Politeka сообщала, что Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны

Также Politeka писала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа