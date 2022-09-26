53-летняя Дженнифер Лопес продолжает работать над своим косметическим брендом и всячески доказывает в сети, что ее методы по уходу за собой работают. В этот раз исполнительница рассказала подробнее о нескольких методах ухода за кожей и заговорила о борьбе с возрастными изменениями.
«Латиноамериканцы крутые, креативные, сильные, красивые и предприимчивые 💪 Мы так гордимся нашим безграничным основателем @JLo» - похвасталась также Лопес в новом ролике.
Образ Дженнифер и ее обращение к своим фанатам сразу оценили в сети: «Пожалуйста, будь нашим голосом🙏; такая прекрасная; нравится ее кожа; даже немного завидую; Ты потрясающий человек❤️; влюбляюсь как в первый раз.
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Также поклонники Лопес активно показывают последние выходы в свет звезды и лучшие ее наряды. Акценты на стройной фигуре и сияющем лице без морщин всегда остаются неизменными, ведь Дженнифер старается таким образом доказать эффективность своей косметики.
С тех пор, как Лопес начала продавать свою косметику по уходу за лицом и телом, она старается показывать, что не зря является лицом бренда и ее методики работают и даже могут омолодить.
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