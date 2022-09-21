Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - успешная певица из Украины, которая живет и строит карьеру в России. Звезда единственный раз после начала войны вспомнила о своей родине, а после этого замолчала на полгода. На днях Лорак вернулась в публичное поле, но снова не вспоминала Украину. А теперь стало известно, что Лорак собралась гастролировать по Европе. Об этом сообщил Владимир Депутат в своем Инстаграм.

"Здесь вот такое дело!!! человеку сейчас плохо платят на **** и он решил уехать деньжат подзаработать в Европе! Немцы запретили выступление Олега Скрипки по каким-то надуманным причинам, аргументируя, что он ***", - написал Владимир.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Концерт только с Кобзоном на пару", "Позор Черновицкой области", "За Повалий, счастливого пути", "Птичка, которая не дружит с кукушкой", "А кто это", "Таких нужно лишать титула народная артистка Украины и вообще гражданства", "Никогда ее не любила.. и правильно делала".

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