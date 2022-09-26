Популярный украинский продюсер, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов, который много лет остается несменным ведущим прямых эфиров "Танців з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в микроблоге кадры из закулисья и подготовки к эфиру нового концертного шоу, а в подписи к нему раскрыл подробности.

На новых фотографиях Юрий запечатлен в студии на съемках, рядом с ним стоит напарница-ведущая Оксана Гутцайт. Как оказалось, они вместе вели уникальный концерт "Для детей, ради будущего".

В подписи к публикации Горбунов рассказал об этом мероприятии: "Сегодня, в 21:00 на всех каналах, транслирующих Телемарафон, смотрите уникальный концерт "Для детей, ради будущего". Удивительные коллаборации взрослых суперзвезд украинского шоу-бизнеса с талантливыми детьми, участниками Черноморских игр! И все это для того, чтобы помочь детям-сиротам, чьи родители погибли, защищая Родину, детям, которые сейчас в оккупации, а также детям-переселенцам! По QR коду каждый из нас будет иметь возможность помочь нашим деткам! Все вместе мы сила! Спасибо Оксане Гутцайт за отличную работу! До встречи сегодня, в 21:00".

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