В сети появилось открытое письмо скандально известной певицы Ани Лорак, которая объявилась спустя семь месяцев войны. Его растиражировали все СМИ.

Предательница-гастролерша наконец поделилась своей позицией в отношении кровавого нападения России на Украину.

В этом письме Лорак повторяет циничные и стандартные слова из серии "и вашим и нашим" и напоминает, что она за мир и не нужно смешивать искусство и политику.

«Ни "ДНР", ни "ЛНР", ни "Правый сектор", ни "Свобода", не имеют морального права касаться моего имени. Они не имеют никакого отношения ко мне! Я за мир! И прошу этого мира для всех нас", - написала Лорак.

Однако украинская журналистка и блогер Рамина Эсхакзай не поверила предательнице и назвала письмо фейком.

По словам Рамины, письмо написано в 2014 году.

«Моя позиция по отношению к Лорак не изменилась, но я против фейков. Поэтому публикую опровержение. Данное письмо было опубликовано Ани Лорак в 2014 году. Я поступила на информацию от авторитетных изданий. Я ошиблась», - написала блогерша.

Журналистка посоветовала Ани Лорак позаниматься преподавателем по истории и поработать с хорошим пиаром.

«Очень хорошим вариантом для Каролины будет либо принять гражданство рассийской федерации, либо стать человеком БЕЗ гражданства, так Украине не нужны предатели, которые готовы петь для тех, кто спонсирует убийство украинских детей», - отметила она.

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