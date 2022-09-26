Как пишет Politeka.net, в разделе Instagram-Stories телеведущий рассказал об ограблении. Это случилось, когда он спустился в парижское метро. Анатолий Анатолич сообщил, что преступники похитили у него кошелек с банковскими картами и водительскими правами, однако не украли паспорт.

"Я решил сделать сюрприз: приехал к своим малышам на свой день рождения на пять дней. И у меня в метро украли кошелек. В кошельке были карточки, мои права, кошелек сам очень ценный. Я его в Рио-де-Жанейро покупал. Почему я такой лох?" – посетовал Анатолич.

Телеведущий предположил, что преступники наблюдали за тем, как он оплачивал проезд в метро и вводил PIN-код, запомнили его и вытащили кошелек.

Анатолич сообщил, что грабителям удалось снять с его карты более 10 тысяч грн, до дого, как он заблокировал свои их.

Украинец уже обратился во французскую полицию.

Пользователи сети решили поддержать телеведущего. Украинцы пишут, что такое происходит довольно часто в парижском метро и делятся своими историям.

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.