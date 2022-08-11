Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Анатолий Анатолич показал забавное видео из Новофедоровки в Крыму, где были взрывы на аэродроме. Как он сообщил в Инстаграм, именно с этого ролика ему все стало ясно об умственных способностях россиян.
К таким выводам Анатолий Анатолич пришел после того, как взрывы в Крыму на аэродроме Новофедоровки спровоцировали истерику у россиян, отдыхающих на полуострове. В частности, гражданка российской федерации, которая приехала на море, пожаловалась, что не хочет уезжать домой из-за того, что в Крыму "все по-домашнему". Кадры стали вирусными в сети.
Телеведущий поделился, что видео действительно не о насмешке, а об умственных способностях российского народа.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Дорофеева устроила пафосную прогулку по Киеву после возвращения, Позитив не смолчал: "Приветствую, сударыня"
"Будут отброшены за Днепр, либо утоплены в Днепре": оккупанты смирились с тем, что правый берег придется покинуть
"Будем праздновать победу": генерал ВСУ назвал обнадеживающие сроки
Особый режим с 11 августа: где вводится и что нужно знать украинцам о запретах
"Посмотрите, но видео на самом деле не об этом. Даже не о том, что это смешно, что тапочка. Видео о том, что они вообще не отбивают происходящую дупля. "Там же все по-домашнему". Ее это беспокоит. То, что сейчас в Украине, то, сколько людей страдают от политики ее страны. Этому нет места в голове. Вот это главная беда", – прокомментировал телеведущий Анатолий Анатолич.
Напомним, что Ребрик нашла замену Анатоличу, телеведущий с юмором ответил.
Как сообщала Politeka, новая напарница Ребрик и Анатолия Анатолича попала под шквал народного гнева.
Также Politeka писала, что беда произошла в семье ведущего Анатолия Анатолича, пришлось вызывать полицию.