Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Анатолий Анатолич показал забавное видео из Новофедоровки в Крыму, где были взрывы на аэродроме. Как он сообщил в Инстаграм, именно с этого ролика ему все стало ясно об умственных способностях россиян.

К таким выводам Анатолий Анатолич пришел после того, как взрывы в Крыму на аэродроме Новофедоровки спровоцировали истерику у россиян, отдыхающих на полуострове. В частности, гражданка российской федерации, которая приехала на море, пожаловалась, что не хочет уезжать домой из-за того, что в Крыму "все по-домашнему". Кадры стали вирусными в сети.

Телеведущий поделился, что видео действительно не о насмешке, а об умственных способностях российского народа.

"Посмотрите, но видео на самом деле не об этом. Даже не о том, что это смешно, что тапочка. Видео о том, что они вообще не отбивают происходящую дупля. "Там же все по-домашнему". Ее это беспокоит. То, что сейчас в Украине, то, сколько людей страдают от политики ее страны. Этому нет места в голове. Вот это главная беда", – прокомментировал телеведущий Анатолий Анатолич.

Напомним, что Ребрик нашла замену Анатоличу, телеведущий с юмором ответил.

Как сообщала Politeka, новая напарница Ребрик и Анатолия Анатолича попала под шквал народного гнева.

Также Politeka писала, что беда произошла в семье ведущего Анатолия Анатолича, пришлось вызывать полицию.