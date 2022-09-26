Напомним, со своей позицией также очень быстро определился продюсер и друг Макса – режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, работавший со многими российскими артистами.

Барских и Бадоев осудили россию, а Макс даже ушел в тренировочный лагерь ВСУ, полностью отрезав себя от российского шоу-биза.

«Длительное время песни на русском языке для Макса были компромиссом, между нами, как управляющей компанией, и им. Потому что он давно видит себя в западном шоу-бизнесе. У него есть определенный опыт, определенные контакты, у него там есть недвижимость, очень большие амбиции. И я верю, что у него может состояться этот успех, потому что он очень к нему стремится», - рассказал о будущем Макса Барских владелец известного в украинском шоу-бизнесе агентства по продвижению артистов Михаил Ясинский в интервью Go West.

По словам Ясинского, Макс в какое-то время даже разочаровался в американском шоу-бизнесе и опустил руки, но успел многому научиться.

«И именно успех его песен здесь в Украине был построен на его понимании, как создается музыка на Западе. У него очень крутой круг людей, с которыми он сотрудничает, он просто об этом не говорит. Он хочет достичь, а потом потом говорить, как он этого достиг. Но он очень крутым стал продюсером с точки зрения создания современной музыки», – заявил Ясинский, добавив, что Макс все делает сам и уже долгое время видит себя и свое будущее в западном музыкальном мире.

Напомним, что Макс Барских (Николай Бортник) родился и вырос в Херсоне, который сейчас оккупирован рашистами. Недавно певец даже показал, как он выглядел до популярности.

Также напомним, что Ясинский рассказал о своем разрыве с певицей Jerry Heil.

Кроме того, напомним, что Макс Барских попал под критику из-за поддержки союзников путина.