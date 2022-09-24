За словами Ясинського, Jerry Heil було надано менеджера, усі необхідні інструменти для роботи.

«Саме так до певного момента і відбувалося. Співпрацю зараз не продовжуємо… Ми любовно не сходимось і ми любовно не росходимось. Є просто люди, як жінки… Я дуже добре знаюсь на роботі з жінками. Є жінки, які у складні моменти підтримають, а є жінки, які у складні моменти йдуть. От вона відноситься до такого типу», - заявив Ясинський в інтерв'ю Go West.

Також продюсер наголосив, що його завдання, як власника компанії і як людини, які відповідає за колектив і людей – зробити все таким чином, щоб це не було болісно для компанії і для людей, які працюють з артистом.

«Але для дівчат, які були навколо неї це був не дуже приємний момент. Умови ткі склалися складні, надскладні, безпрециндентно складні, тому якось це засуджувати я не можу…. Це пройшло безболісно, висновки якісь я зробив, дівчата наші зробили висновки. Для мене в цьому нічого нового немає», - запевнив Ясинський.

Також продюсер сказав, що Jerry Heil може стати першою українкою, яка може отримати Гремі.

«Я не оцінюю Jerry Heil як проект. Я оцінюю Яну Шамаєву як творчу людину, дуже талановиту, дуже мотивовану», - пояснив свою думку продюсер.

Нагадаємо Jerry Heil заявила на своїй сторінці в соцмережі, що розірвала контракт із Secret Service після трьох років співпраці.

«Хто запустив цей тренд на розлучення та чому його підтримали майже всі мої знайомі, я не знаю. Але про всяк випадок, щоб не вибиватися з маси, я теж вирішила припинити стосунки… Після цього рішення потрібно було вирішити лише одне – з ким. Хлопця в мене не було. Тому ще півроку тому ми припинили співпрацю з компанією Secret Service – агентством, яке забезпечувало мені піар, концертні та інші послуги», - розповідала Jerry Heil.

Нагадаємо, артист Квартал 95 видав влучну пародію на міністра оборони росії.

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