Як пише Politeka.net , Макс Барських відомий український співак. Зірка засудила вторгнення росії в Україну і повернулася додому, пішовши до військкомату. А днями Барських скасував концерт у Баку, адже Азербайджан зараз воює з Вірменією, союзників путіна, яких більше не може захищати росія, бо забрала війська з Вірменії, відправивши на війну в Україну.

Після цього фанати у коментарях до останньої публікації почали жорстко критикувати Макса:

А в Азербайджані немає місця таким несправедливим людям як ти. "," Така нечесна людина, як ви, не може приїхати в Азербайджан", "щиро шкода тих людей, які не знають всієї історії, та й історії в принципі, тільки неосвічена людина нестиме таку нісенітницю! Тільки агресор буде підтримувати агресора, не треба поширювати дезінформацію, не знаючи всієї правди!", "Сором і сором! Азербайджан всіляко надавав гуманітарну допомогу Україні! Крім цього, наші громадяни добровільно надавали допомогу, підтримували і були поряд з українцями, які проживають в Азербайджані! А де була Вірменія тоді?? ?Відповім я, на боці Росії!", "Підтримав тих, хто ср@л на посольство твоєї країни, трощили і закидали борщем, ходили вулицями з гаслами стерти з лиця вашу країну в руках з літерою Z, тоді як наші громадяни тисячами збиралися біля вашого посольства і відправляли все необхідне до вашої країну, коли наші співвітчизники безкоштовно роздавали їжу, хліб і одяг у вашій країні, щоб ваші не голодували і не холодали", "Підтримуй Вірменію тоді, тільки не забудь, що Вірменія відправляла своїх льотчиків, щоб убити твій народ».

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