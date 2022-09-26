Как пишет Politeka.net, красноречивые кадры Анна Богдан опубликовала в своем Instagram в формате Сторис.
Блогерша рассказала, что на выходных ездила к сестре в Ирпень, где ранее была не один раз и неплохо знает город, однако после этой поездки она была поражена до предела.
«Очень тяжело видеть это собственными глазами, понимать и чувствовать боль людей», - призналась она.
На снимках показан разрушенный мост, разбитые улицы и разбомбленные и сожженные жилые дома некогда уютного, тихого и процветающего пригорода столицы Украины.
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«Некоторые никогда не смогут вернуться домой. Потому что дома нет. Нелюди, тяжело их назвать людьми», - с грустью отметила Анна.
Богдан уверяет, что смогла бы написать очень многое, однако Инстаграм как всегда заблокирует или удалит снимки.
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