Победительница "Холостяка" Анна Богдан посетила Ирпень и своими глазами увидела последствия "русского мира", что несли с собой захватчики.

Как пишет Politeka.net, красноречивые кадры Анна Богдан опубликовала в своем Instagram в формате Сторис.

Блогерша рассказала, что на выходных ездила к сестре в Ирпень, где ранее была не один раз и неплохо знает город, однако после этой поездки она была поражена до предела.

«Очень тяжело видеть это собственными глазами, понимать и чувствовать боль людей», - призналась она.

На снимках показан разрушенный мост, разбитые улицы и разбомбленные и сожженные жилые дома некогда уютного, тихого и процветающего пригорода столицы Украины.

«Некоторые никогда не смогут вернуться домой. Потому что дома нет. Нелюди, тяжело их назвать людьми», - с грустью отметила Анна.

Богдан уверяет, что смогла бы написать очень многое, однако Инстаграм как всегда заблокирует или удалит снимки.

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