Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно в соцсетях начали распространяться слухи о вероятной беременности звезды, этому поспособствовало и то, что в жизни артистки появился мужчина, которого она пока скрывает от общественности.

Так, в этот раз Наташа подогрела слухи о своей беременности, показав видео со своего выступления. Как видно, на сцену певица вышла в длинном темном платье до пят свободного кроя, за которым поклонники рассмотрели округлившийся живот.

В подписи к публикации Могилевская написала: "Следующая наша встреча 25 октября. Даже не знаю, как выдержу… Так долго! Билеты в шапке профиля". А пользователи тут же принялись комментировать видео: "Наталья, вы очаровательны! Беременность вам так идет. Желаю вам мирного неба и долгих лет жизни", "Было бы круто, если бы это был наш новый гимн!", "Моя любимая Могилевская!", "Красивая", "Это точно, очень долго", "Такая атмосфера. Хочу к вам на концерт", "Наталочка, вы самая лучшая".

Напомним, "Берете картошку, рыбу и…": Клопотенко из "Мастер Шеф" поделился доступным рецептом ситного блюда.

Как сообщала Politeka, "Проснулся синдром белки": Ребрик удивила кадром без макияжа и рассказала, как готовится к зиме.

Также Politeka писала, что "Чудесные воспоминания": Кухар показала свои лучшие образы на "Танцях з зірками", видео.