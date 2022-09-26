Близкие люди украинского актера и звезды сериала «Моя любимая Страшко» Артура Логая оказались на оккупированных территориях.

Отец и бабушка актера и победителя шоу «Танцы со звездами» жили в Запорожской области.

По словам актера, через некоторое время после полномасштабного вторжения россии в Украину он с женой Евгенией и сыном уехал на Западную Украину и хотели перевезти родных туда же.

«Женя уговаривала уехать маму свою из-под Харькова. Уговорили, она приехала к нам. Потом забрали нашу подругу из-под Чернигова, она с ребенком маленьким», - рассказал Логай в интервью ЖВЛ.

А вот папа Артура вместе с бабушкой долго находились на оккупированных терриориях Запорожской области. И только недавно ситуация изменилась.

«Осталась там сейчас только бабушка. Она не хотела, а теперь вроде бы хочет уехать. Папа первое время вывозил сам людей, а потом уехал и сам», - рассказал Логай.

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