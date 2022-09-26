Нагадаємо, зі своєю позицією також дуже швидко визначився продюсер и друг Макса – режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв, який працював з багатьма російськими артистами.

Барських і Бадоєв засудили росію, а Макс навіть пішов у тренувальний табір ЗСУ, повністю відрізавши себе від російського шоу-бізу.

«Тривалий час пісні російською мовою для Макса були компромісом, між нами, як керуючою комапнією, і ним. Томущо він давно бачить себе у західному шоу-бізнесі. В нього є певний досвід, певні вже контакти, в нього там є нерухомість, дуже великі амбіції. І я вірю, що в нього може відбутися цей успіх, тому що він дуже його прагне», - розповів про майбутню Макса Барських власник відомого в українському шоу-бізнесі агентства з просування артистів Михайло Ясинський в інтерв'ю Go West.

За словами Ясинського, Макс у який час навіть розчарувався у американському шоу-бізнесі і опустив руки, але встиг багато чому навчитися.

«І саме успіх його пісень тут в Україні був побудований на його розумінні, як створюється музика на Заході. У нього дуже круте коло людей, з якими він співпрацює, він просто про це не каже. Він хоче досягнути, а вже потім говорити, як він цього досягнув. Але він дуже крутим став продюсером з точки зору створення сучасної музики», - заявив Ясинський, додавши, що Макс все робить сам і вже тривалий час бачить себе і своє майбутнє в західному музичному світі.

Нагадаємо, що Макс Барських (Микола Бортник) народився і виріс у Херсоні, який зараз окупований рашистами. Нещодавно артист навіть показав, як він виглядав задовго до популярності.

Також нагадаємо, що Ясинський розповів про свій розрив ві співачкою Jerry Heil.

Крім того нагадаємо, що Макс Барських потрапив під нищівну критику через підтримку союзників путіна.