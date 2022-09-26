Як пише Politeka.net, у розділі Instagram-Stories телеведучий розповів про пограбування. Це сталося, коли він спустився до паризького метро. Анатолій Анатоліч повідомив, що злочинці викрали у нього гаманець з банківськими картками та водійськими правами, проте не вкрали паспорт.

"Я вирішив зробити сюрприз: приїхав до своїх малюків на свій день народження на п'ять днів. І у мене в метро вкрали гаманець. У гаманці були картки, мої права, гаманець сам дуже цінний. Я його в Ріо-де-Жанейро купував. Чому? я такий лох? – нарікав Анатоліч.

Телеведучий припустив, що злочинці спостерігали за тим, як він оплачував проїзд у метро та вводив PIN-код, запам'ятали його та витягли гаманець.

Анатоліч повідомив, що грабіжникам вдалося зняти з його картки понад 10 тисяч грн, до того, як він заблокував свої іх.

Українець уже звернувся до французької поліції.

Користувачі мережі вирішили підтримати телеведучого. Українці пишуть, що таке відбувається досить часто у паризькому метро та діляться своїми історіями.

Нагадаємо, що Анатолій запідозрив зрадницю Тодоренка у відносинах з аб'юзером .

Як повідомляла Politeka, ведучий Анатолій згадав про розмову з Лободою на третій день вторгнення.

Також Politeka писала, що Анатолій зробив висновок про росіян після відео із Новофедорівки.