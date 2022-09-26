Популярный украинский артист Андрей Данилко, более известный под сценическим именем Верка Сердючка, который недавно удивил сильным похудением, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил очаровательное фото со своей сценической мамой Инной Белоконь, и обратился к поклонникам с вопросом.

Как известно, Андрей сейчас со своим бэндом и Инной активно гастролирует по странам Европы с благотворительными концертами в поддержку Украины. Часто он показывает кадры с выступлений, однако, в этот раз выложил снимок, на котором они с Белоконь позируют в телефонной будке. Стоит отметить, что здесь они позируют без сценических образов, так что выглядят очень мило и естественно.

В подписи к публикации Данилко спросил у поклонников: "Как вы думаете, где мы?". Конечно же пользователи тут же принялись комментировать снимок, накидая свои варианты городов и стран: "Жмеринка?", "В телефонной будке", "Не понятно и не однозначно", "Лондон?", "Великобритания", "В Одессе", "Похожая будка в Черновцах", "Польша", "Неужели Полтава?", "В телефонной будке. Есть такие и в Киеве, и в Лондоне, и много где еще есть", "Портал в светлое будущее", "В какой-то красной будке?".

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