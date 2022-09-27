Жена известного украинского комика, звезды "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, с которой они вместе растят маленькую дочку Лизу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в сети забавное видео, на котором показала, как они с подругой начали свое утро.

Как видно, в коротком видео Виктория и ее подруга берут с дорожки стаканчики с кофе, затем отходят, а затем начинают бежать и дурачится. Снято это с интересного ракурса, так что выглядит очень весело. Еще и песик влез в кадр, добавляя тренировке подружек веселости. Перед камерой жена комика появилась в ярком спортивном наряде – на ней зеленые лосины и объемная салатовая толстовка.

В подписи к публикации Ткач написала: "Надеялись хорошо начать утро. Но получилось, как получилось. Пусть сегодня у всех будет из-за чего порадоваться!". А поклонники тут же принялись комментировать новое видео жены Ткача.

Отметим, ранее Виктория показывала на своей странице еще одно веселое видео, на котором показала танцы маленькой Лизы. В ролике 8-летняя красотка в черном домашнем наряде энергично вытанцовывает, демонстрируя удивительную гибкость и растрепанные волосы.

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