Так, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова сообщила, что сумасшедший поклонник Тринчер пытался сорвать ее роспись с Волошиным.

В своих Инстаграм-сторис Ульянова показала кадры драмы, которая разыгралась перед ЗАГСом.

Когда Тринчер с Волошиным стояли у дверей, к ней подбежал неизвестный парень и стал отговаривать певицу от свадьбы.

«Посмотри, на этого дурачка», - обратился к невесте он. В это время Тринчер ухмыльнулась.

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«Что ты сказал?», - переспросил Волошин. После этого произошла небольшая заварушка.

«Я любил тебя», - выкрикнул поклонник, а потом упал.

Всё это происходило на глазах у изумленных гостей и не исключается, что было постановкой, так как сам Волошин не раз заявлял, что свадьба будет необычной.

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