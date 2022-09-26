Так, победительница шоу «Холостяк-10» Даша Ульянова сообщила, что сумасшедший поклонник Тринчер пытался сорвать ее роспись с Волошиным.
В своих Инстаграм-сторис Ульянова показала кадры драмы, которая разыгралась перед ЗАГСом.
Когда Тринчер с Волошиным стояли у дверей, к ней подбежал неизвестный парень и стал отговаривать певицу от свадьбы.
«Посмотри, на этого дурачка», - обратился к невесте он. В это время Тринчер ухмыльнулась.
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«Что ты сказал?», - переспросил Волошин. После этого произошла небольшая заварушка.
«Я любил тебя», - выкрикнул поклонник, а потом упал.
Всё это происходило на глазах у изумленных гостей и не исключается, что было постановкой, так как сам Волошин не раз заявлял, что свадьба будет необычной.
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