Звезда с младшей дочерью Ниной сейчас находится в Великобритании. Убегая от полномасштабного вторжения рф, они осели в английской деревне. Там девочку уже устроили в местную школу.

В интервью "24 каналу" Матвиенко рассказала, где сейчас ее дочь от первого брака Ульяна, которую артистка родила, когда ей было всего 17 лет.

"Где-то 2-3 месяца она была в Берлине, а потом сказала, что хочет поехать в Украину на каникулы. Так и осталась дома, нашла там работу. Она не хочет за границу. Я, пожалуй, тоже скоро не выдержу и поеду домой. Когда была в Украине, испытала невероятную радость и теперь очень сложно находиться здесь", - признается Тоня.

Она добавила, что ее старшая дочь не планирует жить за границей, а хочет работать во благо своей родины.

"Говорила Ульяне, что она еще молодая, возможно, сейчас есть шанс реализовать себя за границей. На что услышала в ответ: "Нет, я не хочу жить за границей. Не вижу там себя и буду делать все для того, чтобы Украина процветала. Останусь здесь, буду волонтерить". Она молодая, у нее еще много времени и возможностей. Если захочет, то в будущем поедет куда-то", — рассказала Матвиенко.

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